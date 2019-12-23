Kanal İstanbul için ÇED raporu kabul edildi

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı Kanal İstanbul projesi için hazırlanan son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün halkın görüşüne açıldı. “Nihai” olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak.

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