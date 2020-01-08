Kanal İstanbul için referanduma gidelim diyen İmamoğlu: Evet çıksa bile kabul etmem

İstanbul Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon programına konuk oldu. İmamoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı.

İstanbul Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul için referandum ister misiniz?" sorusunu "Gayet tabi. Bu kadar çelişkili ifadeler. İşin başında Montrö'yü yıkarız deyip günün sonunda Montrö'ye saygılıyız deyip en az 7-8 çelişkiyi ortaya koyup hareket edemezsiniz." diye yanıtladı.

"REFERANDUM TEK BAŞINA İŞİ ÇÖZMEZ, DAVAMI AÇARIM"

İmamoğlu'nun açıklamaları sırasında gazeteci Veyis Ateş'i "Referandumda İstanbullular evet derse ne olur?" sorusuna "Biz yine mücadelemizi veririz. Referandum tek başına işi çözmez. Davamı açarım." diye cevap verdi.