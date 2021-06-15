Kanal İstanbul projesinde kaçak şantiye iddiası: İSKİ'nin arazisine el konduğu öne sürüldü! Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı!

Kanal İstanbul projesinde, kazmanın vurulacağı tarih 26 Haziran olarak açıklanırken temel atma töreni öncesi ilk köprünün yapılacağı alanda İBB ekipleri ile şantiye yetkilileri arasında gerginlik çıktı. İBB ekipleri, arazinin İSKİ'ye ait olduğunu iddia ederken bölgedekiler, jandarma ekiplerince tahliye edildi.

SABAHA KARŞI KONTEYNERLER KALDIRILDI

Özlem Güvemli'nin haberine göre, Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün kurulacağı alan için, İSKİ'nin yetki alanındaki araziye, usulsüz şekilde şantiye kuruldu. İBB ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine perşembe gününden itibaren, şantiyenin kaldırılması için çalışmalara başlandı. Pazar günü ise İBB yetkilileri, sabaha karşı bölgedeki konteynerleri kaldırdı.

ŞANTİYE TAŞINDI, YENİ YOL YAPIMINA BAŞLANDI

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ile şantiye alanı, İSKİ arazisinin 300 metre ilerisine, hazineye ait olan alana taşındı İnşaat için İSKİ'nin yolunun kullanılması gerektiği için de Sazlıdere Barajı'ndan Küçükçekmece Gölü'ne bağlanan kanal üzerinde İSKİ kapılarından geçmeye gerek bırakmayacak bir noktada şantiye alanına geçiş sağlayacak bir yol yapımına başlandı. Yol yapımı aşamasında derenin üzeri kapatılırken şantiye alanına giriş sağlayan İSKİ'ye ait 3 kapıda, güvenlik güçleri önlem aldı.

4 Haziran günü şantiye alanında incelemelerde bulunan CHP Milletvekili Gökan Zeybek, izlenimlerini şu sözlerle ifade etti:

"Sazlıdere Barajı ve koruma kuşağının hemen dışındaki alan. Gittiğimizde jandarma güvenlik önlemi almıştı. İstanbul Valiliği kararı ile 3-4 günlük güvenlik koruma talep edildiğini öğrendik. Rönesans İnşaat'ın ekipleri şantiye için çalışma yapıyor. Turan Aydoğan ile birlikte gittik, yetkililerden bilgi almak istedik. Proje görmek istedik. Bir yetkili ile görüşemedik. Bir yetki tartışması olmuş. 15-20 konteyner dışarıya çıkarıldı yeni bir şantiye kuruldu. Avrupa yakasının en önemli su havzalarından biri olan Sazlıdere'yi ortadan kaldıracak girişimlerden biriydi. Dereyi kapatıp yüksek tonajlı araçlar için yol çalışması yapıldığını da gördük. Yüksek yağış anında derenin önündeki set, göl vazifesi yaparak çevredeki arazilerin sular altında kalmasına yol açabilir.