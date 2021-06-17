Kanal İstanbul şantiye alanında hummalı çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi çalışmalarının Haziran sonunda başlayacağını ve gözler projenin yapılacağı alana çevrilmişti. Ulaştırma Bakanlığı da 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi kapsamında ilk köprü için için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Proje kapsamında güzergah üzerinde bulunan bir çok noktada iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının geçişini kolaylaştıracak yolların yapımına başlandı.

PROJE YAKLAŞIK 7 YILDA TAMAMLANACAK

Projenin yapılacağı belirtilen Sazlıbosna Barajı çevresinde başlayan hummalı çalışma gözden kaçmadı. yapılan çalışmalarda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görüldü. Yapılan çalışmalar drone ile havadan da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak temel ile ilk köprü Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılı olarak inşa edilecek. Kanal İstanbul projesi kapsamında toplam 6 köprü yapılacak. Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılacak.

Kanal İstanbul projesinin toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, proje ile İstanbul'a alternatif su kaynakları da sağlanacak. Proje yaklaşık 7 yılda tamamlanacak.