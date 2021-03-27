MANİSA TV Frekans Ayarları 2021 - MANİSA TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?LİNE TV Frekans Ayarları 2021 - LİNE TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KUDÜS TV Frekans Ayarları 2021 - KUDÜS TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Edirne İpsala Nüfusu 2020 - 2021 |  İpsala İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?KOZA TV Frekans Ayarları 2021 - KOZA TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KENT TÜRK Frekans Ayarları 2021 - KENT TÜRK Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL3 Frekans Ayarları 2021 - KANAL3 Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL V Frekans Ayarları 2021 - KANAL V Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?KANAL URFA Frekans Ayarları 2021 - KANAL URFA Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Edirne Meriç Nüfusu 2020 - 2021 |  Meriç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. KANAL V Frekans Ayarları 2021 - KANAL V Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

KANAL V Frekans Ayarları 2021 - KANAL V Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Türksat 4A uydusundan yayın yapan KANAL V frekans ayarlarını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken bilgilere haberimizde yer verdik. Bu içerikte ayrıca KANAL V Digitürk, D-smart ve Tivibu  kaçıncı kanalda yayın yapıyor? aramanıza da cevap verecektir.

KANAL V Frekans Ayarları 2021 - KANAL V Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla KANAL V frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel KANAL V Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

KANAL V Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

KANAL V Frekansı ayarı 12264, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: KANAL V

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12264

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 5/6

Audio PID : 3501

Video PID : 3401

Kapsama Alanı : Batı

Bu içerikteki KANAL V Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

21.jpg

KANAL V Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

KANAL V kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

frekans-2021.jpeg

KANAL V Digitürk Kaçıncı Kanal?

KANAL V kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

KANAL V D-Smart Kaçıncı Kanal?

KANAL V kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

KANAL V Tivibu Kaçıncı Kanal?

KANAL V kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız

 

Arçelik TV kanal, frekans ekleme ayarı nasıl yapılır? Arçelik Türksat 4A uydu frekans ayarlamaArçelik TV kanal, frekans ekleme ayarı nasıl yapılır? 

LG Smart TV Kanal Ekleme Ayarı, LG Tv Türksat Uydu Frekans AyarlamaLG Smart TV Kanal Ekleme işlemi nasıl yapılır?

Samsung Smart TV kanal ekleme ayarı, Samsung Smart TV Turksat uydu frekans ayarlama nasıl yapılır?Samsung Smart TV kanal ekleme rehberi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT