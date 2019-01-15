Kanala düşen otomobilin üzerinde çaresizce kurtarılmayı bekledi

Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada, bir otomobil kanal içerisine düştü. Otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi araç üzerinden çaresizce kurtarılmayı beklerken aracın sürücüsü arkadaşını bırakıp arkasına bakmadan kaçtı.

Kaza, Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 P 1344 plakalı otomobil ile Fatih Mustafa Aliravci yönetimindeki 01 BTU 76 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 P 1344 plakalı otomobil kanal içerisine düştü.

Arkadaşını araçta bırakıp kaçtı

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 01 P 1344 plakalı otomobil sürücüsü kanal içerisine düşen aracından kurtuldu. Daha sonra sürücü yüzerek kanaldan çıktı. Ardından araçta bulunan arkadaşını umursamadan olay yerinden koşarak ayrıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.

Çaresizce otomobilin üstüne çıktı kurtarılmayı bekledi

Kanal içerisine düşen otomobilden kurtulan Mehmet Çağrı Coşkun aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuleli vinç yardımıyla otomobilin tavanında bekleyen Coşkun'u kurtardı. Coşkun hafif yaralanırken tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA