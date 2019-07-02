Kanalda bulunan cesedin kimliği belli oldu

Denizli'nin Baklan ilçesinde sulama kanalında bulunan cesedin 65 yaşındaki İsmail Gündüz'e ait olduğu belirlendi. Gündüz'ün eşeğine su içirmek isterken kanala düştüğü öğrenildi.

Olay, Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İsmail Gündüz (65) bağına giderken eşeğine su içirmek istediği sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düşerek boğuldu. Bir süre sürüklenen Gündüz'ün cesedi etraftaki çiftçiler tarafından fark edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler Gündüz'ün cansız bedenini kanaldan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA