Kanalizasyon çukuruna düşmüştü! Hamile kadın korku dolu o anları anlattı
Adana'nın Seyhan ilçesinde Nehir Cengiz isimli hamile bir kadın, eşi Ertunç Cengiz'i hastaneye getirdiği sırada çocuğunun gözü önünde kapalı olan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Kızının çığlıkları üzerine kurtarılıp tedavi altına alınan kadın, o dehşet anlarını kameralara anlattı.
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