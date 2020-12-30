  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Kanalizasyon çukuruna düşmüştü! Hamile kadın korku dolu o anları anlattı

Kanalizasyon çukuruna düşmüştü! Hamile kadın korku dolu o anları anlattı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Nehir Cengiz isimli hamile bir kadın, eşi Ertunç Cengiz'i hastaneye getirdiği sırada çocuğunun gözü önünde kapalı olan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Kızının çığlıkları üzerine kurtarılıp tedavi altına alınan kadın, o dehşet anlarını kameralara anlattı.

Aylin Sözer cinayetinin katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!Aylin Sözer cinayetinin katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!

Yasak Elma 92. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender, Yıldız ve Şahika hapse giriyor!Yasak Elma 92. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender, Yıldız ve Şahika hapse giriyor!

30 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava durumu nasıl olacak?30 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava durumu nasıl olacak?

Günün Özeti - 29 Aralık 2020Günün Özeti - 29 Aralık 2020

 

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:22
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Aylin Sözer'in katil zanlısının emniyetten çıktığı anlar!
Aylin Sözer'in katil zanlısının emniyetten çıktığı anlar!
Fatih'te hırsızların sahte kimlikle bisiklet çalma anı!
Fatih'te hırsızların sahte kimlikle bisiklet çalma anı!
İki tır tarafından sıkıştırıldı! Kazada kendisi suçlu bulundu
İki tır tarafından sıkıştırıldı! Kazada kendisi suçlu bulundu
Adana'da rekor kırıldı! 13 kahvehanede 458 bin 325 lira ceza kesildi
Adana'da rekor kırıldı! 13 kahvehanede 458 bin 325 lira ceza kesildi
Kanalizasyon çukuruna düşmüştü! Hamile kadın korku dolu o anları anlattı
Kanalizasyon çukuruna düşmüştü! Hamile kadın korku dolu o anları anlattı
Aylin Sözer cinayetinin katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!
Aylin Sözer cinayetinin katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!
Beykoz'da korkunç olay! Lise öğrencisi 4. kattan aşağı düştü
Beykoz'da korkunç olay! Lise öğrencisi 4. kattan aşağı düştü
Exxen Fight Club'ın ilk fragmanı yayınlandı!
Exxen Fight Club'ın ilk fragmanı yayınlandı!
30 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava durumu nasıl olacak?
30 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava durumu nasıl olacak?
Günün Özeti - 29 Aralık 2020
Günün Özeti - 29 Aralık 2020