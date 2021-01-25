Kanalizasyona fişek atan çocuk ortalığı bir birine kattı!

Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, 10 yaşlarındaki bir çocuk işlek bir caddede bulunan kanalizasyona fişek attı. Hemen oradan uzaklaşan çocuk bir kaç adım atar atmaz meydandaki 5 rögar kapağı büyük bir gürültüyle patladı.

HERKES ŞOKA GİRDİ

Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçarken olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.