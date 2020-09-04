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  3. Kanalizasyonda çeyrek altın avı! Mahalleyi delik deşik ettiler

Kanalizasyonda çeyrek altın avı! Mahalleyi delik deşik ettiler

Bursa'da boynunda 7 çeyrek bulunan kurdelayı lavobada temizlik yaptığı sırada düşüren bir kadın, hemen Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipleri uzun uğraşlar sonucu apartmanın giderlerinin olduğu bölgede altınları bularak kadına teslim etti.

Bursa'da 6 katlı bir binanın 3. katındaki evinde mutfakta temizlikle uğraşan kadın, bir anlık dikkatsizlik sonucu boynunda bulunan 7 çeyreğin bulunduğu kurdelayı lavaboya düşürdü. Kadının telaşla durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekiplerine ihbar etmesi üzerine ekipler, apartmanın giderlerinin olduğu alanda kazı çalışması gerçekleştirdi. Uzun süre çalışmalara devam eden ekipler, altınları düşüren kadına geri verdi. Altınlarına kavuşan kadın ekiplere teşekkürlerini sundu.

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04 Eylül 2020 Cuma 16:44
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