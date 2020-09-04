Kanalizasyonda çeyrek altın avı! Mahalleyi delik deşik ettiler
Bursa'da 6 katlı bir binanın 3. katındaki evinde mutfakta temizlikle uğraşan kadın, bir anlık dikkatsizlik sonucu boynunda bulunan 7 çeyreğin bulunduğu kurdelayı lavaboya düşürdü. Kadının telaşla durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekiplerine ihbar etmesi üzerine ekipler, apartmanın giderlerinin olduğu alanda kazı çalışması gerçekleştirdi. Uzun süre çalışmalara devam eden ekipler, altınları düşüren kadına geri verdi. Altınlarına kavuşan kadın ekiplere teşekkürlerini sundu.
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