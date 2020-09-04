Kanalizasyonda çeyrek altın avı! Mahalleyi delik deşik ettiler

Bursa'da boynunda 7 çeyrek bulunan kurdelayı lavobada temizlik yaptığı sırada düşüren bir kadın, hemen Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipleri uzun uğraşlar sonucu apartmanın giderlerinin olduğu bölgede altınları bularak kadına teslim etti.