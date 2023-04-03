Kanaru Miyazaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanaru Miyazaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanaru Miyazaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kanaru Miyazaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kanaru Miyazaki 25 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮﨑 奏琉 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kanaru Miyazaki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kanaru Miyazaki'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kanaru Miyazaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kanaru Miyazaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Niigata Uni H&W
Kanaru Miyazaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kanaru Miyazaki şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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