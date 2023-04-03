Kanaru Miyazaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanaru Miyazaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kanaru Miyazaki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kanaru Miyazaki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.