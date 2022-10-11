Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan) Tanımı;

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Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan) Maaşları

Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.17

Meslek Adı :

Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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