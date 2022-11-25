Kandil etkinliğine silahlı saldırı! Rastgele ateş açan çete 60 kişiyi...

Nijerya’da bulunan bir grup silahlı saldırgan, Zamfara eyaletinin Kaura Namoda bölgesindeki Mevlid Kandili etkinliğine baskın düzenledi. Etkinliğin düzenlendiği alanda bulunan ve olaya bizzat şahit olan vatandaşların ifadelerine göre saldırganlar, etrafa rastgele ateş açtıktan sonra çoğunluğu kadın olan 60 kişiyi kaçırdı.

"LÜTFEN HÜKÜMET HAREKETE GEÇSİN"

Eşi silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan bir adam, “Burada her gün biri öldürülüyor ya da kaçırılıyor. Lütfen hükümet harekete geçsin ya da adaleti getirsin” diyerek sitem etti.

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Büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ülkenin kuzey eyaletlerinde Mevlid Kandisi, Kasım ayının sonuna kadar kutlanıyor.