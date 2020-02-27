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Kandil gününü fırsat bilen dilencilere operasyon

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kandil gününü fırsat bilen dilencilere yönelik operasyon yaptı.

Kandil gününü fırsat bilen dilencilere operasyon

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kandil gününü fırsat bilen dilencilere yönelik operasyon yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Regaip Kandili dolayısıyla kent merkezinde ve mezarlıklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından şehir merkezi, yeni ve eski mezarlıklarda yapılan denetimlerde halkın dini duygularını istismar edip, dilenen kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilenciler hakkında idari işlem yapıldı.

Kandil gününü fırsat bilen dilencilere operasyon

Kandil gününü fırsat bilen dilencilere operasyon

Kaynak: İHA




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