Kandil simidi nasıl yapılır? Mevlid Kandili simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi malzemeleri

Kandil simidi nasıl yapılır? Mübarek kandil günlerinin geleneksel lezzeti kandil simidi 28 Ekim Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hem sağlıklı hem de lezzetli kandilli simidini evlerinde yapmak isteyen takipçilerimiz için kolay kandil simidi tariflerini bir araya getirdi. Peki Kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mevlid Kandili simidi tarifi ve Mahlepli kandil simidi malzemeleri haberimizde...

KANDİL SİMİDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

100 gram tereyağı

1 yumurta sarısı

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt

3 çay kaşığı kabartma tozu

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz seker

2,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı mahlep

Çeyrek su bardağı susam

Çeyrek su bardağı çörek otu

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Unu, mahlebi ve kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra oda sıcaklığındaki margarininizi tel çırpıcı yardımı ile malzemelerle karışacak kadar pürüzsüz hale getirin.

Ardından yoğurdu, yumurta sarısını, tuz ve şekeri karıştırdığınız tereyağının üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Yoğurarak kulak memesi kıvamından biraz sert hale getirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçaları elinizin içinde yuvarlayın.

Yuvarladığınız bezeyi uzun hamur haline getirip iki ucunu birleştirin.

Oluşacak halka hamuru önce yumurta akına daha sonra susam ve çörek otuna ayrı ayrı batırın.

Tepsiyi yağladıktan sonra un serpin ve simitleri tepsiye dizmeye başlayın.

Tepsiyi 190 derecede fırında 15-17 dakika kızarana kadar pişirin.

Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra soğumak üzere bırakın.