Kandil simidi nasıl yapılır? Miraç Kandili simidi tarifi |Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi ve malzemeleri

Kandil simidi nasıl yapılır? Mübarek kandil günlerinin geleneksel lezzeti kandil simidi 10 Mart Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hem sağlıklı hem de lezzetli kandilli simidini evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar için kolay kandil simidi tariflerini bir araya getirdik. Peki Kandil simidi nasıl yapılır? İşte Miraç Kandili simidi tarifi |Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi ve malzemeleri haberimizde...

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

* 1 yumurta sarısı

* 2 çorba kaşığı yoğurt

* 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

* 1. 5 çorba kaşığı şeker

*1 tatlı kaşığı tuz

*125 gram margarin

*Yarım çay bardağı sıvı yağ

*2 çay kaşığı kabartma tozu

*3 su bardağı un

Üzeri için;

*1 yumurta beyazı

* Susam

*Çörek Otu

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

*4.5 su bardağı un

*125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

*1 çay bardağı sıvı yağ

*1 yumurta

*1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

*1 paket kabartma tozu

*1 tatlı kaşığı mahlep

*1 tatlı kaşığı tuz

*2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için;

*Yumurta

* Susam

*Çörek Otu

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Unu, mahlebi ve kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra oda sıcaklığındaki margarininizi tel çırpıcı yardımı ile malzemelerle karışacak kadar pürüzsüz hale getirin.

Ardından yoğurdu, yumurta sarısını, tuz ve şekeri karıştırdığınız tereyağının üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Yoğurarak kulak memesi kıvamından biraz sert hale getirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçaları elinizin içinde yuvarlayın.

Yuvarladığınız bezeyi uzun hamur haline getirip iki ucunu birleştirin.

Oluşacak halka hamuru önce yumurta akına daha sonra susam ve çörek otuna ayrı ayrı batırın.

Tepsiyi yağladıktan sonra un serpin ve simitleri tepsiye dizmeye başlayın.

Tepsiyi 190 derecede fırında 15-17 dakika kızarana kadar pişirin.

Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra soğumak üzere bırakın.