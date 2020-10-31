Kandil ve Mübarek günlerde cinsel ilişkiye girmek günah mı?

ATV'de izleyicilerin karşısına gelen sevilen ilahiyatçı Nihat Hatioğlu'na çeşitli sorular gelmeye devam ediyor.

Nihat Hatipoğlu'nun programına telefonla bağlanan bir kadın "Kandillerde eşimle birlikte olursam günah olur mu?" sorusunu yöneltti.

"MAHSURU YOK"

Kandil ve Mübarek günlerde eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan herhangi bir mahsuru olmadığını belirten Nihat Hatipoğlu, "Kandillerde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok. Günah değil. Bana çok soruyorlar umrede karı-koca yakınlaşabilir mi? Yakınlaşabilir tabii... Edebe aykırı değildir. Sadece ihramlıyken birleşmek ve kadın adetliyken birliktelik caiz değildir" dedi.

Mumsema isimli dini forumda ise bir yazar şu görüşü belirtmiştir:

"Eşler arasında cinsel ilişki mübarek gecelerde günah değildir. Halk arasında mübarek olarak bilinen gecelerde sanki cinsel ilişki yasakmış gibi bir algı vardır. Halbuki cinsel ilişki eşler arasında zaten sevap olan bir eylemdir. Bunun nedeni eşler nefisleri haram ile değil helal ile tatmin etmelerinden dolayıdır. Eşlerin birbirlerini mutlu etmeleri Allah tealanın eşlerden istediği bir durumdur.",

Fetva.net isimli internet sitesinde yer alan bilgi ise:

Ramazan ve Kurban bayramları gibi dini bayramlarda veya cuma gecesi, Ramazan geceleri gibi mübarek gecelerde eşler arasında cinsel ilişki yasak değildir. Eşler arasında cinsel ilişkinin yasak olduğu dönemler; bayanların adetli veya lohusa olduğu günler, hac ve umre için ihramlı bulunulan günler ve itikâfta bulunulan günlerdir. Bunların haricinde cinsel ilişki için herhangi bir “özel gün” yasağı yoktur.