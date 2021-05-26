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Kandil'de eğitim almışlar! Terör örgütü PKK'ya 4 ilde operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara merkezli olmak üzere 4 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda örgüt mensuplarının Kandil'de eğitim aldıkları öğrenildi.

Kandil'de eğitim almışlar! Terör örgütü PKK'ya 4 ilde operasyon

Güvenlik güçleri terör örgütüne göz açtırmıyor. 4 ilde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün ‘KCK Yürütme Konseyi’ne bağlı alan merkezlerinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı.

ÖZEL SORUŞTURMA EKİBİ KURULDU

Çalışmalar sonucunda ‘Sosyal Alan Merkezi’ içinde örgüte bağlı ‘Halk Sağlığı Komitesi’ isimli yapı bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüpheli tespit edildi. Operasyon kapsamında özel soruşturma ekibi kuruldu. Teknik takip ve soruşturma kapsamında alınan etkin pişmanlık ve gizli tanık ifadeleri sonucunda, şüphelilerden bir kısmının ‘kadro’ olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları, Kandil alanında 30- 45 gün süren sözde eğitim aldıkları belirlendi.

PKK ELEBAŞLARINDAN EĞİTİM

Eğitim verenlerin arasında PKK elebaşları Duran Kalkan ve Nurettin Demirtaş’ın da bulunduğu saptandı. Tespit edilen adreslere baskın düzenlendi. Ankara merkezli İstanbul, Tunceli ve Van’da belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. 

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