Kandil'e operasyon! TSK ve MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! MSB'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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TSK ve MİT'in koordineli çalışması ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı teröriste hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde teröristler etkisiz hale getirildi. İte MSB'nin o paylaşımı: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2019 Etiketler : MSB, tsk, açıklama



