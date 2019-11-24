Antalya'da deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Antalya'nın Kumluca açıklarında saat 13:57'de yerin 16 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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