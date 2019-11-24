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Kandilli açıkladı: 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Antalya'nın Kumluca açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak açıkladı.

Kandilli açıkladı: 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'da deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Antalya'nın Kumluca açıklarında saat 13:57'de yerin 16 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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