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  3. Kandilli açıkladı! Malatya Pütürge'de korkutan deprem

Kandilli açıkladı! Malatya Pütürge'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem saat 14.38'de yerin 1 kilometre altında kayıt edildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) verilerine göre ise deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 7.01 kilometre altında meydana geldi.

 

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