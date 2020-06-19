Kandilli açıkladı! Malatya Pütürge'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem saat 14.38'de yerin 1 kilometre altında kayıt edildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) verilerine göre ise deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 7.01 kilometre altında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2020
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/hAtwvQ70E2
19.06.2020, 14:38:47 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 1.0 km#Kandilli
HABERE YORUM KAT