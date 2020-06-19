Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem saat 14.38'de yerin 1 kilometre altında kayıt edildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) verilerine göre ise deprem 3,5 büyüklüğünde yerin 7.01 kilometre altında meydana geldi.

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