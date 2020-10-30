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Kandilli Rasathanesi açıkladı! Bingöl Çukurca'da deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi açıkladı! Bingöl Çukurca'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Bingöl'de 

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'de saat 11.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

AFAD'dan yapılan son açıklamada şöyle denildi:

"Geçmiş olsun Bingöl. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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