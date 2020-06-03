İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kandilli Rasathanesi açıkladı! Çorum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi açıkladı! Çorum'da korkutan deprem

Son dakika haberine göre Kandilli Rasathanesi Çorum'un Celilkırı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Çorum'un Celilkırı ilçesinde saat 16.11'de yerin 7.3 kilometre altında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.Ayrıca  deprem yerin 7.1 kilometre altında kayıt edildi.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT