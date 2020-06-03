Kandilli Rasathanesi açıkladı! Çorum'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Çorum'un Celilkırı ilçesinde saat 16.11'de yerin 7.3 kilometre altında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.Ayrıca deprem yerin 7.1 kilometre altında kayıt edildi.

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