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  3. Kandilli Rasathanesi açıkladı! Kars Kağızman'da deprem

Kandilli Rasathanesi açıkladı! Kars Kağızman'da deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.14'de ise 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde  saat 18.11'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak kayıt edildi.

ŞİDDETLİ BİR DEPREM DAHA

Kağızman ilçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.14'te 3,4 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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