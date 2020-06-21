Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 18.11'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak kayıt edildi.

ŞİDDETLİ BİR DEPREM DAHA

Kağızman ilçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.14'te 3,4 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında bir deprem daha meydana geldi.

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