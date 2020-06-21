Kandilli Rasathanesi açıkladı! Kars Kağızman'da deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.14'de ise 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 18.11'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak kayıt edildi.
ŞİDDETLİ BİR DEPREM DAHA
Kağızman ilçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.14'te 3,4 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında bir deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 21, 2020
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) https://t.co/QkEwFYFeyp
21.06.2020, 18:11:15 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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