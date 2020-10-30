Kandilli Rasathanesi depremin bilançosunu açıkladı: 30-40 kilometrelik fay kırıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu açıkladı. Ayrıca 21 artçı sarsıntısının meydana geldiği, 30-40 kilometrelik bir fayın kırıldığı belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...