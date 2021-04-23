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  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 18:04'te Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 18:04'te Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 26.9 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da saat 18.04'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Deprem yerin 11.32 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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