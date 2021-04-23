Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 18:04'te Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 26.9 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da saat 18.04'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Deprem yerin 11.32 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

AFAD'ın paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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