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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de peş peşe depremler!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de biri 3.8, diğeri 4.3 olmak üzere 2 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de peş peşe depremler!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 19.03 sıralarında Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada meydana gelen depremin 8.9 km derimşilyr gerçekleştiği kaydedildi.

AKDENİZ'DE ÜST ÜSTE DEPREMLER! 

Akdeniz'de 3.8'lik depremin ardından bir deprem daha meydana geldi.

Saat 19.04 sıralarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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