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  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de art arda deprem yaşandı!

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de art arda deprem yaşandı!

Akdeniz gece boyu sallandı. Gece saatlerinde peş peşe meydana gelen depremlerin en şiddetli olanı Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat01.50'de 4.4 büyüklüğünde olarak verildi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de art arda deprem yaşandı!

Ege ve Akdeniz'de sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 01.44'te 3.4 büyüklüğünde yerin 7.6 km derinliğinde yaşanan depremin ardından 6 dakika sonra 4.4 şiddetinde 6.4 km derinlikte bir deprem gerçekleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde devam eden depremler saat 02.49'da 4.2 şiddetinde 21.1 km derinlikte olurken son gerçekleşen deprem ise saat 04.35'te yerin 8.1 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de art arda depremler! screenshot-3.jpgKandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de art arda deprem yaşandı!Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de art arda deprem yaşandı!

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