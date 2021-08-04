Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de art arda deprem yaşandı!

Ege ve Akdeniz'de sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 01.44'te 3.4 büyüklüğünde yerin 7.6 km derinliğinde yaşanan depremin ardından 6 dakika sonra 4.4 şiddetinde 6.4 km derinlikte bir deprem gerçekleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde devam eden depremler saat 02.49'da 4.2 şiddetinde 21.1 km derinlikte olurken son gerçekleşen deprem ise saat 04.35'te yerin 8.1 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde olarak ölçüldü.