Kandilli Rasathanesi duyurdu! Edirne'de hissedilen 3,6 deprem!

Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 02.18 sıralarında hissedilen sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Düzce'de yaşanan 3,8'lik depremin ardından Girit açıklarında yaşanan deprem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Edirne'den depremi hissedenler, sosyal medyada korkularını ifade ettiler.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 14, 2022
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/CMSRSi9IDz
15.09.2022, 02:18:55 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli