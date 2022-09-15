Kandilli Rasathanesi duyurdu! Edirne'de hissedilen 3,6 deprem!

Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, sosyal medya kullanıcıları tarafından sarsıntının Edirne'den hissedildiği ifade edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Edirne'de hissedilen 3,6 deprem!

Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 02.18 sıralarında hissedilen sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Düzce'de yaşanan 3,8'lik depremin ardından Girit açıklarında yaşanan deprem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Edirne'den depremi hissedenler, sosyal medyada korkularını ifade ettiler.

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Edirne'de hissedilen 3,6 deprem!

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