Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ege Denizinde korkutan deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi açıklarında saat 15.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sıklıkla depremlerin yaşandığı ve fay birikmelerini olduğu Ege Denizinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi açıklarında saat 15.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.1 kilometre altında gerçekleşti.
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 22, 2020
EGE DENIZI https://t.co/Myh83hG13I
22.10.2020, 15:14:35 TSİ
Büyüklük: 3.7,
Derinlik: 8.1 km#Kandilli