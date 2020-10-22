Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ege Denizinde korkutan deprem

Sıklıkla depremlerin yaşandığı ve fay birikmelerini olduğu Ege Denizinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi açıklarında saat 15.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.1 kilometre altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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