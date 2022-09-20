Kandilli Rasathanesi duyurdu: İran'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, İran'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05.04 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 20, 2022
IRAN TURKIYE SINIR BOLGESI https://t.co/zWL9UEe0kb
20.09.2022, 05:04:35 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.