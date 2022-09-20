Kandilli Rasathanesi duyurdu: İran'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, İran'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi duyurdu: İran'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, İran'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05.04 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya'da 4,4 deprem!

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika! AFAD duyurdu! Antalya'da 4,4 deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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