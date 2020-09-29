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Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 21:28'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 21:28'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 7.33 km derinlikte gerçekleşti.

Konya'da 3.9 şiddetinde deprem! 29 Eylül Konya'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Konya'da 3.9 şiddetinde deprem! 29 Eylül Konya'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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