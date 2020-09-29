Konya'da 3.9 şiddetinde deprem! 29 Eylül Konya'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 21:28'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 21:28'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 7.33 km derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.