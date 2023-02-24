Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye, birçok ilde meydana gelen depremle sallanmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesinin verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Obruk Mahallesi'nde olduğu belirlenen deprem 4.5 büyüklüğünde, yerin 6.8 km altında gerçekleşti.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD 24 ŞUBAT 2023 CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Şubat 2023 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 ŞUBAT 2023 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

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