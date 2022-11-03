Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Romanya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan verilere göre deprem Türkiye saati 07.50'de meydana geldi. Braşov kenti yakınlarında yerin 158.4 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybının olup olmadığı ise bilinmiyor. Söz konusu depremin 2020 yılından bu yana meydana gelen en hissedilen deprem olduğu kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 KASIM 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

AFAD SON DEPREMLER 3 KASIM 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Kasım 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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