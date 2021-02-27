Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yalova Çınarcık'ta deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede saat 15.12'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yerin 6,5 kilometre altında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Söz konusu depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,0 olarak duyuruldu. Öte yandan deprem yerin 7,02 kilometre altında kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2021
KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) https://t.co/cY3WiiNQDO
27.02.2021, 15:12:06 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.5 km#Kandilli