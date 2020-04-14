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  3. Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

İSTANBUL(AA) - Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

İSTANBUL(AA) - Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

Kaynak: AA




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