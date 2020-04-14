Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı
İSTANBUL(AA) - Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.
İSTANBUL(AA) - Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.
Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.
Kaynak: AA
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