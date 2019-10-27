Deprem mi oldu? Son depremler neler?

Kandilli Rasathanesi'nden açıklama: İstanbul'da deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Kandilli Rasahanesi'nin açıklamasına göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 10.8 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Saat 13.18 sıralarında meydana gelen depremin 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
İşte Kandilli Rasahanesi'nin o paylaşımı
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 27, 2019
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/wKYW9kb3SP
27.10.2019, 13:18:46 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 10.8 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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