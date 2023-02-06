Kandilli Rasathanesinden önemli açıklama: "Artçıları 1 yıl sürecek. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem!"

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ili etkiledi ve çok sayıda hasar olduğu öğrenildi. Ölü ve yaralıların sayısı artmaya devam ederken Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depreme ilişkin olarak, "Artçıları 1 yıl sürecek, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem" ifadesini kullandı.

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Kandilli Rasathanesinden önemli açıklama: "Artçıları 1 yıl sürecek. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem!"

Kahramanmaraş'ta gece saat 4 sularında 7.4 deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde hissedilirken çevre illerde birçok hasar görüldüğü kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"ARTÇI DEPREMLER YAKLAŞIK BİR YIL SÜRECEK"

Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.

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"EN ÇOK TELEFONU HATAY'DAN ALIYORUZ"

Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahtan beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebileceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz. "Artçı depremin büyüklüğüne bağlı, eğer 6.7 yada 6.8 büyüklüğünde artçılar olursa tabii ki binayı yıkması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

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