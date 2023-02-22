Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: "7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak"

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, beklenen İstanbul depremine ilişkin olarak, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: "7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6, Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Marmara bölgesinde büyük yıkım oluşturması beklenen depreme çevrildi. Birçok uzman bu deprem için zamanın daraldığını ifade ederken bir açıklama da Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat'tan geldi.

Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: 7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak

" YERİ BELLİ AMA ZAMANINI SÖYLEYEBİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Haber Global'e konuşan Doğan Kalafat, İstanbul depremi hakkında şunları söyledi:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır."

Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: 7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak

İlgili Haberler
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!
İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul ilçe ilçe son durum!
İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul ilçe ilçe son durum!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için konuştu! Riskli illeri tek tek saydı: "Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor"
Yoshinori Moriwaki, İstanbul depremi için konuştu! Riskli illeri tek tek saydı: "Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor"
Ahmet Ercan'dan Celal Şengör için çarpıcı sözler: "İstanbul’da deprem olsun, her tarafı yıksın geçsin, bu şehri yeniden kuralım dedi"
Ahmet Ercan'dan Celal Şengör için çarpıcı sözler: "İstanbul’da deprem olsun, her tarafı yıksın geçsin, bu şehri yeniden kuralım dedi"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Depremden zarar görecek ilçeleri tek tek saydı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Depremden zarar görecek ilçeleri tek tek saydı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Almanya'ya gitmek isteyen depremzedelere vize kolaylığı! Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgesinde!
Almanya'ya gitmek isteyen depremzedelere vize kolaylığı! Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgesinde!
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
Son Haberler
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşan Ünsal Açıkgözoğlu, boş vakitlerini ağaç sanatına adadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşan Ünsal Açıkgözoğlu, boş vakitlerini ağaç sanatına adadı
Marko Markovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Markovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Markovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Markovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emma Uchegbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emma Uchegbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emma Uchegbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emma Uchegbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Pasas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Pasas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Pasas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Pasas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük neden açılmıyor?
Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük neden açılmıyor?
BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi! Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi!
BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi! Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
O illerde yaşayanlar çok üşüyecek! Meteoroloji'den kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı!
O illerde yaşayanlar çok üşüyecek! Meteoroloji'den kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı!
Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralı var
Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralı var
Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!
Elazığ'daki 4.7'lik deprem yarıklar oluşturdu! Fay hattı sıvılaştı!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir