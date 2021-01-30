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  3. Kandilli'nin ardından Naci Görür'den flaş Marmara depremi açıklaması: Minimum 7,2 büyüklüğünde

Kandilli'nin ardından Naci Görür'den flaş Marmara depremi açıklaması: Minimum 7,2 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi yetkililerinin Marmara'daki faylarda yaşanan hareketliliğin anormal olduğunu ifade etmesine ilişkin değerlendirme yapan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür," Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimumum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli’nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir." dedi.

Kandilli'nin ardından Naci Görür'den flaş Marmara depremi açıklaması: Minimum 7,2 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi yetkilileri yaptıkları çalışmalarda Marmara Bölgesinde  kilitli olan faylarda oynamalar olduğunu duyurmuş, olası depremin büyüklüğünün 7'inin üzerinde olacağını kaydetmişti. Bugüne kadar yaptığı değerlendirmelerle birçok depremi bilen Bilim Akademisi Üyesi, deprem uzmanı Prof.Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli’nin Marmara’da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor. Ben senelerdir Marmara’da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolunun olduğunu söylüyorum. Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimumum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli’nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir."

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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