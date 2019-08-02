Kandıra Miço Koyu her gün temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da kadınlara özel olarak açtığı Miço Koyu Kadınlar Plajı, her gün 13 personel tarafından temizleniyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahiller özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşları konuk ediyor. Sahillerin ve plajların temizliğini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajı'nın temizliğini her gün aralıksız olarak gerçekleştiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan temizlik çalışmalarında, 6'sı bayan toplam 13 personel tarafından yapılıyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Miço Koyu Plajına gelen bayanların temiz bir çevrede denize girebilmeleri için mıntıka temizliğini her gün sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmaları her gün plajın açılış saati olan 09.00'dan önce ve plajın kapanış saati olan 19.00'dan sonra gerçekleştiriliyor. Mıntıka temizliği çalışmalarında kum, yosun ve evsel atık temizliği yapılıyor. Çalışmalarda günlük ortalama 16 metreküp çöp toplanıyor.

Kaynak: İHA