Kandıra ne demek, TDK'ya göre Kandıra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kandıra ne demek? Kandıra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kandıra kelimesi. Peki Kandıra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kandıra nedir, Kandıra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANDIRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kandıra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kandıra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kocaeli iline bağlı ilçelerden biri

