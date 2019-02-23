Kandıra'da 600 öğrenci bocce oynuyor

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ve köylerindeki gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Kandıra Köyleri Spor Yapıyor" projesi başlattı.

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kandıra Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü aracılığıyla köylere spor malzemeleri dağıtıldı.

İlçe genelinde öğrenciler, birçok spor branşıyla tanıştı.

İlçe genelinde 600 öğrenci, ilk defa bocce oynadı.

Kandıra İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İlhan Şerif Aykaç Kandıra ilçesine tayin edilmeden önce bocce sporuyla ilgilendiğini ve anterönürlük yaptığını ifade ederek, Kandıra'da göreve başladıktan sonra öğretmenlerle istişare ederek sporu ilçe genelinde yaydıklarını kaydetti.

Bocce sporunu yapan 600'e yakın öğrenciden 268'nin lisansı olduğuna dikkati çeken Aykaç, "Kandıra merkez ve köylerdeki okullarımızdan liglere, Türkiye Şampiyonasına ve federasyon turnuvasına katılan 20 öğrencimiz var. Bunun dışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında spor yapan bin 101 öğrencimiz var. Bu kadar öğrencimiz spor yapınca ilçemizde 3 spor kulübü kurduk. İlçemizin önemli bir kahramanı olan Akçakoca’nın ismini kulübümüze verdik." diye konuştu.

Çalışmalardan bahseden Aykaç, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden bocce salonu yapılmasını istedik. Bu isteğimiz geri çevrilmedi. Türkiye’de bir ilk olarak hem dışarıda açık hem de spor salonu içerisinde kapalı bocce sahamız oldu. Büyükşehir Belediyemizin yardımlarıyla hedefimiz ilçemizden milli sporcular yetiştirmek." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA