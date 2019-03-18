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Kandıra’da köy yolları yenilendi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesi Duraklı, Pınardüzü, Hüdaverdiler ve Duraçalı köylerindeki bazı yollar yenilendi.

Kandıra’da köy yolları yenilendi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesi Duraklı, Pınardüzü, Hüdaverdiler ve Duraçalı köylerindeki bazı yollar yenilendi.

Kocaeli'nin birçok noktasında devam eden yol yapım çalışmaları köylerde de devam ediyor.Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Kandıra Duraklı, Pınardüzü, Hüdaverdiler ve Duraçalı köylerindeki bazı yollarda yol bakım, onarım ve yapım çalışmaları tamamlandı. Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla bölge köylerinde yaşayan vatandaşların ulaşımlarının daha rahat yapılabilmesi sağlanıyor.

Kandıra’da köy yolları yenilendi

Kandıra’da köy yolları yenilendi

Kaynak: İHA

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