Kandıra'da taş ocağı eylemi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ve mıcır sağlanması için açılması planlanan taş ocağı için ağaçların kesilmesine bölgede yaşayanlar tepki gösterdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Yönetimi, Roma dönemine ait mezarlar çıkması nedeniyle bölgenin sit alanı kapsamına alınması için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na dilekçe verdi.

Kandıra Babaköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ve mıcır sağlanması için taş ocağı açılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 3 bine yakın ağacın kesilmesi planlanırken, bölgede yaşayanlar ise taş ocağı yapılmasına tepki gösterdi. Ağaçların kesiminin başladığı bölgede toplanan Babaköy sakinleri, ellerinde "Ata mirası yeşil alanlarımıza dokunma" ve "Babaköy'e taş ocağına hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, "Köyümüze taş ocağı istemiyoruz" ve "Yaşam alanımıza dokunma" sloganları attı.

'BU ALANLARIN YOK EDİLMESİ BÖLGENİN HER ŞEYİNE DARBE VURACAK'

Yapılacak taş ocağının bölgeye zarar vereceğini söyleyen Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Yüce, "Bölgemiz tarım, turizm ve hayvancılık bölgesi ve doğası ile bir cennet. Bu alanların yok edilmesi bölgenin turizmine, kültürüne, her şeyine darbe vuracak. Bu alanlar sadece orman değil, ağaç değil, taş değil. Buralar karbon yatakları, aynı zamanda su kaynakları. Bunlar kaybolacak. Aynı zamanda sosyal yaşamımız yok olacak. Biz bunların hiçbir şart altında ve planlı bir çalışma yapılmadan, gizli kapaklı bir çalışma ile yok olmasını istemiyoruz" dedi.

'BELEDİYE BİR ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMIYOR'

Babaköy'de yaşayan Kenan Çelik ise, "Büyükşehir Belediyemiz, buranın sit alanı ve turizm sahası olduğunu söyleyerek bir çivi çaktırmıyor. Biz köyümüzde bir inşaat yapamıyoruz. Bu köylü bir ahır yapamıyor. Şu doğayı yok etmenin ne anlamı var burada. Burayı mı buldunuz? İzmit'te belki 10 tane taş ocağı var. 10 tane taş ocağı varken gelip burayı mı buldunuz? Buradan 60 kilometre uzağa malzeme mi taşınır? Buradan 60 kilometre taşıyacağınıza, 5 kilometre yanında taş ocakları var. Bunun maksadı nedir?" diye konuştu.

TMMOB, KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULUNA DİLEKÇE VERDİ

Bölgede ağaç kesimlerinin başlamasının ardından yaklaşık 2 bin yıl öncesinde Roma dönemine ait oldukları düşünülen mezarlar bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Yönetimi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bir dilekçe ile başvuru yaptı. Çalışmanın durdurulmasının istendiği dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kısmı ilimiz sınırlarından geçen Kuzey Marmara Otoyolu yapımı için Kandıra ilçesi Babaköy'de taş ocağı açılması sırasında aynı bölgede Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş ve ender görülen lahit mezarlara rastlanmıştır. Başkaca mezar ve diğer tarihi eserlere rastlama olasılığı da göz önünde bulundurulduğunda konuyla ilgili bölgede ilgili diğer kurumlarla birlikte kurumunuzca çalışma yapılması zorunluluğu doğmuştur. Tüm kurum ve kurullarımızın öncelikli yaklaşımlarından birisi tarihsel ve doğal varlıklarımıza sahip çıkmaktır. Açığa çıkan kalıntılar da dikkate alındığında, maden ocağına yol yapım çalışmalarının durdurularak, çalışmaların Müze Müdürlüğü denetimine alınmasını ve tarihi eserlere rastlanan bahse konu alan ile çevresinin sit alanı olarak tespit ve tescilinin yapılması hususunda gereğini ivedilikle arz ederim."

"ORMANLARIMIZI YOK EDİYORUZ"

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı ise taşocağının yakınında bulunan köylerin olumsuz etkileneceğini belirterek, "Ormanlarımızı yok ediyoruz. Binlerce ağaç kesilecek. Ayrıca bölgede açık patlatma yöntemi ile taş çıkarılacağı için çevredeki köyler olumsuz etkilenecek. Yani bu bölgede meyvecilik ve tarım yapılamayacak. Zaten ormanlık alanlarımız çok az kaldı. Buraları da korumamız gerekiyor. Bölgede Roma dönemine ait mezarlar var. Bölgenin sit alanı olarak tescil edilmesi gerekli" dedi.

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DHA