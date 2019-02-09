Kandıra’nın köylerine futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'nın Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerine yapılan futbol sahalarında çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, açık ve kapalı spor alanlarıyla vatandaşların her an spor yapabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinin Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerine futbol sahası yaptı. Modern futbol sahalarıyla çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde spor yapmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'nın köylerinden başarılı futbolcuların yetişmesini de sağlayacak.

Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerine yapılan futbol sahalarının çevresi perde beton ile inşa edildi. Alefli köyünde 20 çarpı 30 metre boyutlarında ve 5 bin metrekare parsel alanının 600 metrekaresine konumlandırılan modern futbol sahası, doğal zeminli olarak tasarlandı. Futbol sahasının çevresi, 100 metre uzunluğunda 2,2 metre yüksekliğinde çevre çiti ile kapatıldı. Kocakaymaz köyünde yapılan doğal zeminli futbol sahası 30 çarpı 50 metre boyutlarında, 8 bin 500 metrekare parsel alanının bin 500 metrekaresine inşa edildi. Kocakaymaz köyündeki sahanın çevresine 2,2 metre yükseklikte ve 160 metre uzunluğunda çevre çiti yapıldı.

Kaynak: İHA