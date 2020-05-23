Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''
Tunceli’de 2015 yılında arkadaşıma gideceğim diyerek çıktığı evine geri dönmeyen 17 yaşında olan kızı Alev’in terör örgütü yandaşları tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten annesinin kızına seslenişi yürekleri dağladı.
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23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:48
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