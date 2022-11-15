Kanepenin altından timsah çıktı, görenler gözlerine inanamadı! Süpürgeyle kovalamaya çalıştığı hayvanı evden çıkarmak için dakikalarca uğraştı!

Bir kadının evindeki timsahı dışarı çıkarmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Kanepenin altından timsah çıktı, görenler gözlerine inanamadı! Süpürgeyle kovalamaya çalıştığı hayvanı evden çıkarmak için dakikalarca uğraştı! 1

Facebook'ta viral olan bir video, izleyenleri hayrete düşürdü.

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