Kang Hyun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang Hyun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kang Hyun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kang Hyun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kang Hyun Lee 31 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이강현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kang Hyun Lee Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kang Hyun Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kang Hyun Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_kannng_/

Kang Hyun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kang Hyun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kang Hyun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kang Hyun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Incheon Nam HS

1 Ocak 2017 yılında Honam Uni

8 Ocak 2020 yılında Busan Trans. C.

13 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

14 Şubat 2023 yılında Gwangju FC

Kang Hyun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kang Hyun Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bupyeong Elementary School (2007-2010),Jemulpo Middle School (2012-2013),Incheon Nam High School (2014-2016),Honam University (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.