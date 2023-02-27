Kang Hyun Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang Hyun Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kang Hyun Yu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kang Hyun Yu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kang Hyun Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang Hyun Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kang Hyun Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang Hyun Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kang Hyun Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kang Hyun Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kang Hyun Yu 27 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유강현 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kang Hyun Yu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kang Hyun Yu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kang Hyun Yu'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kang Hyun Yu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/0nly__yu/

Kang Hyun Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kang Hyun Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Kang Hyun Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kang Hyun Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Seohae HS

1 Ocak 2015 yılında Pohang Steelers

1 Temmuz 2016 yılında Daegu FC

31 Mart 2017 yılında Slovacko B

1 Temmuz 2017 yılında Slovacko

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2018 yılında Chuncheon FC

21 Şubat 2019 yılında Sl. Liberec B

4 Şubat 2020 yılında Banik Sokolov

31 Temmuz 2020 yılında Sl. Liberec B

2 Ekim 2020 yılında Chrudim

30 Haziran 2021 yılında Sl. Liberec B

16 Temmuz 2021 yılında Gyeongnam FC

6 Ocak 2022 yılında Chungnam Asan

1 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Kang Hyun Yu kimdir

Kang Hyun Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kang Hyun Yu şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daewol Middle School (2009-2011),
Seohae High School (2012-2014)

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Kang Hyun Yu nereli

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